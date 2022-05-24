Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı

Edirne'de taşıdıkları çöp poşetinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de taşıdıkları çöp poşetinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma ve fiziki takip sonrasında, Havsa ilçesi yakınlarında ellerindeki çöp poşetiyle stabilize yolda yürüyen şüpheliler C.B. ve S.Ö'yi durdurdu.

Kontrolde, çöp poşeti içerisinde 5 şeffaf poşete sarılmış 2 kilogram skunk ele geçirildi.

Uyuşturucuyu satmak için müşteri aradıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Edirne, Güncel, Haberler

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