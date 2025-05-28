Edirne'de 2. Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı Açıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, 2. Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Fuarda birçok ilden tarımsal üretime katkıda bulunan firmalar stant açtı ve yerli üretim tarım aletleri ile traktörler sergilendi. Fuar, 31 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.
Edirne Valisi Yunus Sezer, 2. Keşan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, fuarda stantları gezen Sezer, üretime katkı sağlayan firmalardan ürünler hakkında bilgi aldı.
Birçok ilden tarımsal üretime katkı sağlayan firmaların yer aldığı fuarda yerli üretim tarım aletleri ve traktörler sergilendi.
Fuar 31 Mayıs'a kadar gezilebilecek.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel