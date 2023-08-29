2 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri A.A. ve M.Ö.'yü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekipleri teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel