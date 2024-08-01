Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi ile 23 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi ile 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası sınır kapısı yakınlarında bir minibüsü durdurdu.

Minibüsteki aramada Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi ile 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Şüphelilerin yanında bulunan 2 adet bota el konuldu.

Düzensiz göçmenler polisteki işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, FETÖ şüphelileri ise gözaltına alındı.