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Edirne'de 2 Bin Dönüm Ayçiçeği Tarlası Yangında Kül Oldu

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 bin dönüm ayçiçeği tarlası yandı. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2 bin dönüm ayçiçeği tarlası yandı.

Uzunköprü ilçesi Hamidiye köyü yakınlarındaki ayçiçeği tarlasında saat 17: 00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen orman itfaiye ekipleri ve helikopterlerle yangına müdahale edildi. Yangında 2 bin dönümlük ayçiçeği tarlası kül olurken, yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın devam ederken, ekiplerin de kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Uzunköprü Hamidiye Edirne Güncel Haberler

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