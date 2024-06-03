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Edirne'de 19 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

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Edirne'de jandarma tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 19 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı. Jandarma ekipleri, Doyran ve Söğütlüdere köylerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda kaçak göçmenleri ve organizatörü yakaladı.

EDİRNE'de jandarma tarafından yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 19 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Doyran köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen Suriye ve Afganistan uyruklu 13, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde ise 6 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el koyularak, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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