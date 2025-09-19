Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Genel Sekreteri Fevzi Demir, törende yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nü kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Gaziliğin önemli bir mertebe olduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu, bağımsızlığı, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğruna hayatlarını feda etmeye göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların bir kez daha Gaziler Günü'nü kutlamanın derin heyecanı içindeyiz. Bugün hepimiz için çok önemli bir gün. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir". Huzur ve refah içinde aldığımız her nefes şehit ve gazilerimiz sayesindedir."

Piyade Üsteğmen Caner Yıldırım ise gaziliğin Türk vatanseverliği, kahramanlığı ve fedakarlığının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"Gazilik" denince akıllara toprak, bayrak ve vatan uğruna verilen canlar geldiğini dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini şehit ve gazilere borçlu olduğunu dile getirdi.

Anıttaki törenin ardından oluşturulan kortej bando eşliğinde Lari Camisi'ne kadar yürüdü. Burada şehit ve gaziler için mevlit okundu

Törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Belediye Başkanı Filiz Gencan, il protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.