Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, merkeze bağlı Kemal ve Uzgaç ile Uzunköprü'nün Saçlımüsellim köylerindeki denetimlerinde 19 düzensiz göçmen yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.