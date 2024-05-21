Edirne'de 19 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 19 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Meriç'e bağlı Serem köyü ve Uzunköprü'ye bağlı Gemici köyünde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 19 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. ????