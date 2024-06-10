Edirne'de 18 yasa dışı göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 18 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Lalapaşa ilçesi ile Kemalköy yakınlarında yaptıkları denetimlerinde 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.