Edirne'de 18 Kilo Kokain Ele Geçirildi, 3 Şüpheli Tutuklandı

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Mersin polisi tarafından Edirne'de düzenlenen operasyonda bir TIR'dan 18 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

MERSİN polisi tarafından Edirne'de düzenlenen operasyonda durdurulan TIR'dan 18 kilo kokain çıktı, 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile Edirne'de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemek için operasyon düzenlendi. Takibi yapılan TIR'daki aramada; gizli bölmede 16 paket halinde 18 kilo kokain ele geçirildi. Operasyonda M.G., T.A., P.D. ve A.Ö., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. T.A., A.Ö. ve P.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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