47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Edirne'de 18 Kaçak Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı

Edirne'de 18 Kaçak Göçmen ve 2 Organizör Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de durdurulan iki hafif ticari araçta, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 18 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Göçmenler, yurt dışına çıkarmak amacıyla İstanbul'dan getiriliyordu.

EDİRNE'de durdurulan 2 hafif ticari araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, İstanbul'dan yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak üzere kaçak göçmenlerin getirileceği belirlendi. Polis, göçmenlerin getirileceği iki hafif ticari aracı takibe alıp, kent merkezinde durdurdu. Araçlarda bulunan 1'i Almanya, 3'ü Afganistan ve 14'ü Irak uyruklu 18 kaçak göçmen ile araç sürücüleri 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi 2 kişinin işlemleri sürüyor.

Haber - Kamera: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Fidan'a yönelik suikastta yeni detaylar! İlk kez adres işaret edildi

Suikast itirafı gündem yaratmıştı, yeni detaylar ortaya çıktı
Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili ve benim akrabam

Tarihçiden Vatikan'ı sarsacak iddia: Yeni Papa Kayserili
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
Bakan Şimşek yüksek altın ithalatının cari açığı artırdığını belirtti

Bakan Şimşek altını işaret etti! "Yüksek" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.