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Edirne'de 18 Kaçak Göçmen ve 2 Organizator Yakalandı

Edirne'de 18 Kaçak Göçmen ve 2 Organizator Yakalandı
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Edirne'de durdurulan iki hafif ticari araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Göçmenler, yurt dışına çıkmak üzere yasa dışı yollarla İstanbul'dan getiriliyordu.

EDİRNE'de durdurulan 2 hafif ticari araçta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmen ile 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, İstanbul'dan yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarılmak üzere kaçak göçmenlerin getirileceği belirlendi. Polis, göçmenlerin getirileceği iki hafif ticari aracı takibe alıp, kent merkezinde durdurdu. Araçlarda bulunan 1'i Almanya, 3'ü Afganistan ve 14'ü Irak uyruklu 18 kaçak göçmen ile araç sürücüleri 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi 2 kişinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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