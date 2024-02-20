Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde, 18 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik yaptığı denetimlerde, 18 Afganistan ve Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.