Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.