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Edirne'de 17 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de 17 terör şüphelisi yakalandı

Güncel Haberler

EDİRNE'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 terör şüphelisi yakalandı.

EDİRNE'de son 1 haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 terör şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile hudut birliklerinin çalışmaları kapsamında; son 1 haftada Yunanistan'a kaçmak isteyen 17 FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve MLKP şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.Jandarma ekipleri ayrıca emniyet ve asayiş faaliyetleri kapsamında; son 1 haftada hakkında kayıp kaydı ve yakalama kararı olan 1'i yabancı uyruklu 43 kişiyi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan Jandarma Güncel Haberler

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