Edirne'de 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen 17 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Havsa ilçesine bağlı Söğütdere köyü ve Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen Sudan ve Suriye uyruklu 17 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.