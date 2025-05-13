Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı Olan Alman Yakalandı

Edirne'de 17 düzensiz göçmen ve yurt dışına çıkış yasağı olan Alman vatandaşı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendiği park halindeki 2 aracı inceledi.

Araçlarda yapılan aramada 14 Irak ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile "cinsel istismar" suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşı yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.