Edirne'de 16 Yaşındaki Kızın Cinayeti Davası Başladı

Edirne'de 16 Yaşındaki Kızın Cinayeti Davası Başladı
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Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçakla öldüren sanığın duruşması başladı. Baba Coni, adaletin yerini bulmasını beklediklerini belirtti. Sanık, 'tahrik altında' olduğunu öne sürerken, avukatı delillerin değerlendirileceğini ifade etti.

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma kapalı olarak gerçekleşti.

Tutuklu sanık E.A'nın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldığı duruşmada tanıkların dinlendiği, duruşmanın çeşitli raporların beklenmesi nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

"Adalete güveniyoruz"

Baba Sami Coni, duruşmanın ardından gazetecilere, adalete güvendiklerini söyledi. Kızının katilinin en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Coni, "İnşallah adalet en yakın zamanda tecelli eder. Bu katil en ağır cezayı alır, ailesi de dahil. Acım büyük." dedi.

Anne Zehra Coni de cinayetin planlı olduğunun belgelerle ortaya konduğunu ifade etti. Adalete güvendiklerini ifade eden Coni, "Allah'ın adaletine güveniyoruz." diye konuştu.

"Sanığın en ağır cezayı alması için çalışıyoruz"

Avukat Çağrı Muştu ise üzücü davanın ilk celsesinin gerçekleştiğini belirtti. Duruşmada taraflar ve tanıkların dinlendiğini anlatan Muştu, sanığın en ağır cezayı alması için gayret edeceklerini kaydetti.

Sanığın savunmasında olayın oluşum, gelişim ve sürecini farklı anlattığını dile getiren Muştu, "Uyuşmayan yerler var. Tahrik altında işlediğini iddia ediyor. Deliller toplandıktan sonra hepsi ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Olay

Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde 5 Nisan'da hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı 15 yaşındaki E.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Sanık hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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