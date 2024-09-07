Edirne'de 16 Kaçak Göçmen Yakalandı, Organizatör Şüphelisi Gözaltına Alındı

Süloğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 araç içinde kaçak göçmen bulunduğu ihbarı sonrası harekete geçti. Sürücüler takip edildiklerini fark edince araçları bırakıp, kaçmaya başladı. Sürücülerin ardından araçlardaki bazı göçmenler de araziye dağıldı. Jandarma, daha önce araçlardan indirilen ve araziye kaçan göçmenleri yakalamak için arama çalışması başlattı. Arazide yapılan aramalarda 14 göçmen, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk bölgesinde 2 göçmen olmak üzere 16 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatör şüphelisi 2 sürücü de gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel