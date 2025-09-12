Haberler

Edirne'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir panelvanda, aralarında çocukların da bulunduğu 16 Irak ve Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Edirne'de bir panelvanda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Uzunköprü ilçesinde şüpheli O.Ö'nün kullandığı panelvanı durdurdu.

Araçta aralarında çocukların da bulunduğu Irak ve Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

Şüpheli O.Ö'nün ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
