Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Lalapaşa ve Meriç ilçesinde yaptıkları denetimlerinde Suriye, Pakistan ve Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.