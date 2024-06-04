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Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyündeki denetimlerinde 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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