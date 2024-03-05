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Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 16 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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