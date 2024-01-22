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Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışması sonucunda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmen tespit edildi.

Sınırda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Afganistan Yunanistan Pakistan Edirne Güvenlik Göçmenler Politika Güncel Haberler

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