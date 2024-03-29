Edirne'de 159 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de bir haftada yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 159 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda bir haftada Suriye, Fas, Afganistan uyruklu 159 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen bu kişilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.