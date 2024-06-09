Edirne'de 150 cep telefonu kaçakçılığı operasyonu

Edirne'de, jandarma ekiplerince bir otomobilde 150 cep telefonu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Uygulama Noktası'nda M.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada gümrük kaçağı 150 cep telefonu ve 6 bin dolar ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.