Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Edirne'de 15 Temmuz 8'inci yılında unutulmadı

EDİRNE - 15 Temmuz 2016 Fethullahçı Terör Örgütünün darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti ancak yaşananlar unutulmadı. Edirne'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent merkezinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile meydanlarda toplanarak şehitleri andı.

Atatürk Heykeli önünde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu, kahramanlık marşları söylendi. Programa kurum ve kuruluşların müdürleri, şehit yakınları, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda şehitler için dua edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ilgili hazırlanan videolar sinevizyon aracılığı ile vatandaşlara izletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması meydanda dev ekrana yansıtıldı. Vatandaşlar bu anı cep telefonlarına kaydetti. Din görevlisi Faruk Aşçı tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

"15 Temmuz sadece bir tarih değildir"

Edirne Valisi Yunus Sezer, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında,15 Temmuz'un sadece bir tarih olmadığını, aynı zamanda milletin azim ve kararlılığını, demokrasiye olan inancını ve vatan sevgisinin de bir sembolü olduğunu söyledi.

Bundan 8 yıl önce 15 Temmuz 2016 FETÖ mensubu hainler tarafından darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve taarruzu aziz Türk milletinin iradesiyle bertaraf edildiğini söyleyen Vali Sezer, "Milletimiz korkusuzca meydanlara inmiş, tankların, tüfeklerin karşısında dimdik durmuştur o karanlık gecede genç, yaşlı demeden her birimiz vatan savunmasında birleştik. Aziz milletimizin her bir ferdi bu karanlık gecede cumhuriyete, demokrasiye ve iradesine sahip çıkarak FETÖ mensuplarına hain emellerine ulaşmasına izin vermediler.15 Temmuz gecesinde hepimiz bir ihanetle irkildik. Bir ihanetin karanlığını umudun aydınlığına çevirmemizin 251 vatan evladının şahadete yürümesinin bizlere verdiği eşsiz bir onur ve gurur vardır. O gece selalar eşliğinde sokağa inen diliyle ve kalbiyle ülkesi için dua eden tüm vatandaşlarımızın ortaya koyduğu muhteşem direniş ve sahiplenme sadece o ihaneti bastırmakla sınırlı kalmamıştır" dedi.

"Şahadete yürüyebilecek yüz binleri hesap etmediler"

Darbe girişiminde bulunanların her şeyi hesap ettiğini ancak bu milletin 3 bin yıllık bir geçmişine sahip olduğunu hesap edemediklerini ifade eden Vali Sezer, "Bu milletin değerler üzerinde tanımlanmış bir millet olmasını hesap edemediler. On beşlilerin Çanakkale'ye nasıl gittiğini unuttular. İzmir'de Hasan Tahsin'in kurşunu hangi duyguyla ilk gerçekliğini unuttular? Fethi Sekin'i unuttular. 15 Temmuz gecesi sokağa inecek ve şahadete yürüyebilecek yüz binleri hesap etmediler. Bu yüz binlerin içerisinde kuaföründen, teknisyenine, devlet memurundan ev hanımına kadar herkes tek yürek içerisinde bu millet için, bu milletin istiklali için yürüdüler. Bu coğrafyada bin yıldan beri nasıl hayatta kaldığımızı ve birbirimize nasıl tutkun olduğumuzu hesap edemediler. 15 Temmuz gecesi Ömer Halis Demir'in gösterdiği kahramanlık hepimizin yüreğinde bir ateş gibi yanmaktadır. Halis Demir darbenin şehidini değiştiren cesaretiyle Milletimizin bağımsızlık mücadelesine ne kadar kararlı olduğunu bizlere bir kere daha göstermiştir. İstanbul' Boğaz Köprüsü'nde, Kızılay'da, Çankaya'da, Genelkurmay'ın önünde ve külliye önünde her biri ayrı bir destan olarak tarihe yazılacak muhteşem bir mücadele verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Önümüzdeki yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını söyleyen Vali Sezer, "Şehitlerimizin hatırasını inşallah ilelebet kadar devam ettireceğiz rehavete kapılmak yok. Hepimiz biliyoruz ki bu topraklarda ayakta durmak ve bu topraklarda egemen millet ve devlet olarak yaşamak çok zor. Bunun bedelini biz bu topraklara girdiğimiz bin yıldan beri ödüyoruz ve halen daha ödemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Vali Yunus Sezer, konuşmasının ardından sporcuların getirdiği sancağı teslim aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan koruma altındaki çocuklar arasında yapılan resim, şiir yarışmaları ile 15 Temmuz şehitlerine mektup yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Yunus Sezer tarafından takdim edildi.

1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Sanatçı Ahmet Sula tarafından "15 Temmuzu Anlamak" konulu sunum yapıldı. Sunum ilgiyle izlendi ve vatandaşlarca telefonlara kaydedildi.

Saatler 00.13'te Selimiye Camii başta olmak üzere kentteki tüm camilerde selalar okundu.