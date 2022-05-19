Edirne'de 15 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler

Edirne'de polis ekipleri iki araçta 15 şişe kaçak içki ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.Y. ve Ö.K'nin araçlarında arama yaptı.

Aramalarda 15 şişe kaçak içki el geçirildi.

Şüpheliler M.Y. ve Ö.K'ye Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.