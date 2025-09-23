Edirne'de 15 Kaçak Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Gözaltına Alındı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan kamyonette yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 15 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, M.Ş. yönetimindeki kamyoneti Demirtaş Mahallesi'ndeki Işıklı kavşakta durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan, Pakistan ve Hindistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirtilen M.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.