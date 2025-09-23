Haberler

Edirne'de 15 Kaçak Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Gözaltına Alındı

Edirne'de 15 Kaçak Göçmen Yakalandı, 1 Organizatör Gözaltına Alındı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis, durdurduğu kamyonette yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 15 kaçak göçmeni yakaladı. Organizasyon yapan 1 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan kamyonette yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 15 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, M.Ş. yönetimindeki kamyoneti Demirtaş Mahallesi'ndeki Işıklı kavşakta durdurdu. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen Afganistan, Pakistan ve Hindistan uyruklu 15 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirtilen M.Ş., polis tarafından gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

