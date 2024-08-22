Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 15 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı ve bir araca el konuldu.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, İpsala ve Meriç ilçelerindeki denetimlerinde 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı, bir araca da el konuldu.