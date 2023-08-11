Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Suriye, Cezayir ve Fas uyruklu göçmenler tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.