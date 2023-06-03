Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Edirne'de 140 litre etil alkol ve 38 şişe sahte içki ele geçirildi

Edirne'de 140 litre etil alkol ve 38 şişe sahte içki ele geçirildi

Güncel Haberler

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 140 litre etil alkol ve 38 şişe sahte içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 140 litre etil alkol, 38 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 140 litre etil alkol ve 38 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin evlerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda 140 litre etil alkol, 38 şişe sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title