Edirne'de 14 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı
Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 14 Afganistan ve Pakistan uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 14 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 14 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.