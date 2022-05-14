Edirne'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı - Haberler

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Edirne'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

EDİRNE (AA) - Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, törenin ardından yaptığı açıklamada, eczacıların sağlık sisteminin sürekliliğinin sağlanmasında ve acil durumlara müdahalede çok önemli bir rol oynadığını belirtti.

Eczanelerin pandemi sürecinde sağlık hizmet sunumu çerçevelerini yeniden yapılandırdıklarını aktaran Kılıçgil, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde yaşananlar, eczacının mesleki bilgisinin değerini ve olağanüstü dönemlerde oynadığı kritik rolleri gözler önüne sermiştir. Bu vesileyle salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan, olağanüstü şartlarda sağlık hizmeti sunarken hayatlarını kaybeden 76 meslektaşımızın, 24 eczane teknisyenimizin ve 2 eczacı odası çalışanımızın aziz hatırasını saygıyla anıyoruz. Bilimsel eczacılığın 183'üncü yıl dönümünde bütün meslektaşlarımızın 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü'nü kutluyoruz."

Törene Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren, akademisyenler, Eczacılık Fakültesi öğrencileri ve eczacılar katıldı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Atatürk Anıtı, Edirne, Tören, Mayıs, Güncel, Haberler

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