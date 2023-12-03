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Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Kent merkezi ile Keşan ve Lalapaşa ilçelerinde yapılan denetimlerde 14 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Göçmenler 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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