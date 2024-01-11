Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 133 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan aranan 133 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Edirne'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 133 şüpheli yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 133 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title