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Edirne'de 13 Terör Şüphelisi Yakalandı

Edirne'de 13 Terör Şüphelisi Yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'de Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK terör örgütü şüphelisi 13 kişi yakalandı. Jandarma ekipleri son günlerdeki denetim ve kontrollerde şüphelileri askeri yasak bölgede yakaladı.

Edirne'de Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK terör örgütü şüphelisi 13 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği Mehmetçikleri, son günlerdeki denetim ve kontrollerde, 10'ü FETÖ silahlı terör örgütü üyesi, 3'ü PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi toplam 13 şüphelisini, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yunanistan Edirne Güncel Haberler

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