Edirne'de 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşlımüsellim köyü yakınlarında iki aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan araçların sürücüleri kaçmaya başladı.

Ekiplerce bir süre takip edilen araçlar durduruldu. Araçlardan inerek yaya olarak kaçan sürücülerden E.G. (17) kovalamaca sonucu yakalandı. Diğer sürücünün yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı.

Araçlarda yakalanan 13 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G'ye ev hapsi cezası verildi.