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Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 13 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Haberler

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