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Edirne'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

17 Aralık 2023 09:26 Güncelleme: 09:28 Abone Ol

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 13 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 13 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.