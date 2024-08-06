Edirne'de 1204 Şişe Sahte Parfüm Ele Geçirildi
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.D. yönetimindeki kapalı kasa minibüsü durdurdu ve içerisindeki sahte parfümleri tespit etti. B.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
EDİRNE'de jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüste 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.D. yönetimindeki kapalı kasa minibüsü durdurdu. Minibüste, 1204 şişe sahte parfüm ele geçirildi. B.D. hakkında adli işlem başlatıldı.