Edirne'de 120 Kilogram Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Uzunköprü ilçesinde yapılan operasyonda, emniyet ekipleri bir aracın içinde 120 kilogram kaçak tütün yakaladı. Y.K.E. adlı kişiye 29 bin 253 lira ceza uygulandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 120 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Y.K.E'nin (23) aracında yaptığı aramada 120 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Tütünlere el konulurken Y.K.E'ye 29 bin 253 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel