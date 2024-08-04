Edirne'de 120 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, M.İ'ye ait bir tarlada 120 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edildi ve şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Edirne'de bir tarlada 120 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçedeki denetimlerinde M.İ'ye ait tarlada 120 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.
Kenevirler imha edildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.