Edirne'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - İlker Gürel - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları O.B'nin UYAP sorgulamasında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğunu ve "evden hırsızlık" olayının şüphelisi olarak arandığını belirledi.

Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

AA / İlker Gürel - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title