Edirne'de 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları O.B'nin UYAP sorgulamasında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğunu ve "evden hırsızlık" olayının şüphelisi olarak arandığını belirledi. Emniyete götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi. AA / İlker Gürel - Güncel Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Edirne Keşan Güncel Haberler

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