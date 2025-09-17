Haberler

Edirne'de 12 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de 12 Kaçak Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü N.T. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin içinde bulunduğu aracın sürücüsü N.T. (31) ise gözaltına alındı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meriç kara yolunda yapılan uygulamada N.T.'nin kullandığı aracı, şüpheli olduğu değerlendirmesiyle durdurdu. Kontrol edilen araçta Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 12 kaçak göçmen yakalandı, sürücü N.T. gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sürücü N.T., 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
