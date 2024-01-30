Edirne'de 12 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü. Kent merkezi ve Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde 12 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Kent merkezi ve Keşan ilçesinde yapılan denetimlerde 12 göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.