Edirne'de 12 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sebze tarlasında yetiştirilen 12 bin kök Hint keneviri ele geçinildi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kayapa köyünde kaçak Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Kayapa köyü mevkiinde, 6 dönümlük bir sebze tarlası içerisinde 150-180 cm boylarında toplam 12 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı. - EDİRNE

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sebze tarlasında yetiştirilen 12 bin kök Hint keneviri ele geçinildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez ilçeye bağlı Kayapa köyünde kaçak Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Kayapa köyü mevkiinde, 6 dönümlük bir sebze tarlası içerisinde 150-180 cm boylarında toplam 12 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili yasal işlem başlatıldı. - EDİRNE