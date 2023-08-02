Edirne'de 12 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Edirne'de bulunan bir sebze tarlasında yapılan aramada 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarla sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edirne'de bir sebze tarlasında 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayapa köyü yakınlarındaki 6 dönümlük sebze tarlasına arama yaptı.

Tarlada yapılan aramada 12 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tarla sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.