Edirne'de 116 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 116 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Suriye, Mısır, Afganistan, Filistin, Pakistan, Irak ve Fas uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 116 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, hudut birliği ve jandarma ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Suriye, Mısır, Afganistan, Filistin, Pakistan, Irak ve Fas uyruklu 116 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel