Edirne'de 116 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 116 düzensiz göçmen yakalandı. Hudut birliği ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada Suriye, Mısır, Afganistan, Filistin, Pakistan, Irak ve Fas uyruklu düzensiz göçmenler tespit edildi. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.