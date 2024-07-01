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Edirne'de 115 aranan şüpheli yakalandı

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Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 115 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son bir haftada çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 115 şüpheli adli makamlara teslim edildi.

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 115 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 115 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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